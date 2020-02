Jehnny Beth – Flower [VIDEO]

Jehnny Beth, frontwoman delle Savages, esordirà da solista l’8 Maggio pubblicando su Caroline To Love Is To Live. Il disco, prodotto da Flood, Atticus Ross e Johnny Hostile, vedrà le collaborazioni di Romy Madley Croft dei The xx, Joe Talbot degli Idles e l’attore Cillian Murphy. Due finora le anticipazioni dal disco, I’m The Man (che trovate qui) e Flower, brano quest’ultimo che adesso ha anche il videoclip ufficiale che trovate qui in basso. Vi ricordiamo che il tour di Beth a supporto del disco passerà dall’Italia a Giugno per una data.