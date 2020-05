Inizialmente previsto per questo venerdì, uscirà invece il 12 Giugno To Love Is To Live, esordio solista di Jehnny Beth, frontwoman delle Savages. Dopo I’m The Man (che trovate qui), Flower (che trovate qui) e Innocence (che trovate qui), oggi Beth ha diffuso anche l’ascolto di Heroine, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: