Jehnny Beth – Innocence [AUDIO]

Jehnny Beth, frontwoman delle Savages, esordirà da solista l’8 Maggio pubblicando su Caroline To Love Is To Live. Il disco, prodotto da Flood, Atticus Ross e Johnny Hostile, vedrà le collaborazioni di Romy Madley Croft dei The xx, Joe Talbot degli Idles e l’attore Cillian Murphy. Dopo I’m The Man (che trovate qui) e Flower (che trovate qui), oggi Beth ha diffuso anche la terza anticipazione Innocence. Oltre all’audio, che trovate qui in basso da Spotify, c’è anche un video live registrato durante le prove per il tour a supporto del disco, che era previsto passasse anche dall’Italia a Giugno per una data…