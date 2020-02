Jehnny Beth: una data a Giugno ed esordio solista in arrivo

Era nell’aria ma adesso è ufficiale: Jehnny Beth, frontwoman delle Savages, esordirà da solista l’8 Maggio pubblicando su Caroline To Love Is To Live. Il disco, prodotto da Flood, Atticus Ross e Johnny Hostile, vedrà le collaborazioni di Romy Madley Croft dei The xx, Joe Talbot degli Idles e l’attore Cillian Murphy. Per anticiparlo, è arrivato oggi l’ascolto di Flower, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube. Ma c’è di più: il relativo tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, a Giugno, per un unico appuntamento, ecco i dettagli:

9 GIUGNO @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Biglietti disponibili in esclusiva per tutti gli iscritti alla ComcertoFamily e MyLiveNation dalle ore 12 di Giovedì 6 Febbraio (per sole 10 ore). Biglietti disponibili su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 7 Febbraio.