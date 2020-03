Jerry Cantrell al lavoro sul nuovo album

Uscito nel 2018 con “Rainier Fog”, ultimo album degli Alice In Chains (qui la nostra recensione), Jerry Cantrell è però fermo da solista addirittura al 2002, quando pubblicò “Degradation Trip”. A quanto pare l’attesa finirà presto visto che, dopo averlo lasciato intendere già qualche tempo fa, adesso Cantrell ha confermato ufficialmente di essere a lavoro sul nuovo disco, e lo ha fatto postando sui suoi canali un paio di foto in studio di registrazione, segno di come la lavorazione sia già in fase avanzata. Ecco qui in basso il post da Instagram: