John Carpenter – Weeping Ghost [AUDIO]

Ideale seguito di “Lost Themes” del 2015 e “Lost Themes II” del 2016, uscirà il 5 Febbraio su Sacred Bones Lost Themes III: Alive After Death, il nuovo lavoro musicale del maestro John Carpenter. Dopo Skeleton, traccia diffusa a inizio anno che adesso scopriamo far parte del nuovo disco, oggi Carpenter ha diffuso l’ascolto di Weeping Ghost, che trovare qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 Alive After Death

02 Weeping Ghost

03 Dripping Blood

04 Dead Eyes

05 Vampire’s Touch

06 Cemetery

07 Skeleton

08 Turning The Bones

09 The Dead Walk

10 Carpathian Darkness