A dieci anni da “Go” del 2010, sta per tornare Jónsi con nuova musica a suo nome. Il deus ex machina degli islandesi Sigur Rós, infatti, ha annunciato tramite i suoi canali social (qui in basso il post da Instagram) che il 23 Aprile arriverà Exhale, il suo nuovo singolo, senza però specificare se si tratterà o meno di una prima anticipazione dal nuovo lavoro in studio.