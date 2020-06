Jónsi – Swill [VIDEO]

Dopo averci fatto ascoltare il nuovo brano Exhale (che trovate qui), oggi Jónsi ha svelato come quel pezzo sarà la traccia d’apertura di Shiver, il suo nuovo lavoro da solista in uscita il 2 Ottobre su Krunk. Insieme all’annuncio il deus ex machina degli islandesi Sigur Rós ha diffuso anche il videoclip del secondo estratto Swill, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Exhale

02 Shiver

03 Cannibal (feat. Liz Fraser)

04 Wildeye

05 Sumarið Sem Aldrei Kom

06 Kórall

07 Salt Licorice (feat. Robyn)

08 Hold

09 Swill

10 Grenade

11 Beautiful Boy