Josh Homme è possibilista su una reunion estemporanea dei Kyuss

Intervistato da Kyuss World Radio riguardo i venticinque anni di “…And The Circus Leaves Town” (1995), Josh Homme si è dimostrato incredibilmente possibilista riguardo il tornare a suonare coi vecchi compagni dei Kyuss, in modo da dare − a suo stesso dire − una degna conclusione a quella che è stata una delle storie più seminali del rock. Secondo Homme suonare dal vivo un’ultima volta, magari devolvendo il ricavato in beneficenza, potrebbe essere anche la maniera giusta per appianare quelle divergenze artistiche e legali che avevano decretato la fine della band.