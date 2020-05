Il 18 Luglio saranno quarant’anni esatti dall’uscita di Closer, il secondo e ultimo lavoro in studio dei Joy Division. Per celebrare l’anniversario, il giorno prima, il 17 Luglio, arriverà la ristampa del disco in vinile trasparente, oltre a quella dei singoli Love Will Tear Us Apart, Transmission e Atmosphere con relative b-side dell’epoca.