Julianna Barwick – Inspirit [VIDEO]

Ferma a “Will” del 2016, la songwriter americana Julianna Barwick ha annunciato il suo nuovo lavoro in studio. Il disco, che uscirà il 10 Luglio su Ninja Tune, si intitolerà Healing Is A Miracle e vanterà collaborazioni illustri come Jónsi, Nosaj Thing e Mary Lattimore. Per anticiparlo, Barwick ha diffuso il video del primo estratto Inspirit, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Inspirit

02 Oh, Memory (feat. Mary Lattimore)

03 Healing Is A Miracle

04 In Light (feat. Jónsi)

05 Safe

06 Flowers

07 Wishing Well

08 Nod (feat. Nosaj Thing)