Ferma a “Turn Out The Lights” del 2017 (qui la nostra recensione), Julien Baker ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro in studio, Little Oblivions, in uscita il 26 Febbraio sempre per Matador. Per anticiparlo ha diffuso il videoclip del primo estratto Faith Healer, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Hardline

02 Heatwave

03 Faith Healer

04 Relative Fiction

05 Crying Wolf

06 Bloodshot

07 Ringside

08 Favor

09 Song In E

10 Repeat

11 Highlight Reel

12 Ziptie