Kanye West – Wash Us In The Blood

Già da qualche tempo si parla di God’s Country, il possibile nuovo album di Kanye West che dovrebbe arrivare quest’anno e seguire “Jesus Is King” dello scorso anno (qui la nostra recensione). Del disco non si sa ancora molto, ma West ha diffuso il videoclip del nuovo brano Wash Us In The Blood, con tanto di featuring di Travis Scott, pezzo che a questo punto potrebbe essere la prima anticipazione dall’album. Eccolo qui in basso: