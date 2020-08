Ferma al suo omonimo ottimo debutto del 2017, Kelly Lee Owens tornerà il 28 Agosto pubblicando su Smalltown Supersound Inner Song, il suo secondo lavoro in studio. Dopo Melt! (che trovate qui), Night (che trovate qui) e On (che trovate qui), la quarta anticipazione estratta dal disco è Corner Of My Sky, brano che vanta la collaborazione con la leggenda John Cale. Eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: