Ferma al suo omonimo ottimo debutto del 2017, Kelly Lee Owens tornerà l’1 Maggio pubblicando su Smalltown Supersound Inner Song, il suo secondo lavoro in studio. Il disco è anticipato oggi dal video del primo estratto Melt!, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Arpeggi

02 On

03 Melt!

04 Re-Wild

05 Jeanette

06 L.I.N.E.

07 Corner Of My Sky

08 Night

09 Flow

10 Wake-Up