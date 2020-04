Ferma al suo omonimo ottimo debutto del 2017, Kelly Lee Owens tornerà il 28 Agosto (e non più l’1 Maggio come inizialmente previsto) pubblicando su Smalltown Supersound Inner Song, il suo secondo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Melt! (che trovate qui), oggi la musicista gallese ha diffuso anche il secondo Night, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: