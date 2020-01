Kendrick Lamar: il nuovo album è vicino

Era nell’aria (oltre che nelle principali liste di fine 2019 sugli album più attesi del 2020), ma a quanto pare il nuovo lavoro in studio di Kendrick Lamar potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. A rivelarlo è stato un tweet di Bill Werde, direttore editoriale dell’edizione americana di Billboard, che ha confermato di aver sentito da “alcuni amici” come le registrazioni del disco siano concluse e l’album suoni decisamente più “rock” delle passate produzioni del rapper. Il successore di “DAMN.”, a questo punto, potrebbe davvero arrivare in tempi brevi. Nell’attesa, vi ricordiamo che Kendrick Lamar sarà in Italia a Luglio per un’unica data del suo tour europeo.

Did anyone not named Beyonce release better, more meaningful back-to-back albums last decade than Kendrick Lamar? Are you interested to know that I hear from several friends that recording on the new album may finally be done? And that he’s pulling in more rock sounds this time?