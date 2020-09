Uscito appena un anno fa con “Oh My God”, il prolificissimo Kevin Morby è pronto a tornare con un altro lavoro in studio, Sundowner, in uscita il 16 Ottobre su Dead Oceans. Insieme all’annuncio è arrivato il videoclip del primo estratto Campfire, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Valley

02 Brother, Sistes

03 Sundowner

04 Campfire

05 Wander

06 Don’t Underestimate Midwest American Sun

07 A Night At The Little Los Angeles

08 Jamie

09 Velvet Highway

10 Provisions