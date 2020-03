Uscito lo scorso anno con Oh My God, il suo ultimo lavoro in studio, il songwriter Kevin Morby sta per imbarcarsi in un tour che passerà anche dall’Italia a Luglio. Per lanciarlo, Morby ha diffuso oggi l’ascolto di Gift Horse e I Was On Time, brani disponibili fino ad ora solo sul 7” incluso con il pre-order di “Oh My God”. Adesso li trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: