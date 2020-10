Uscito appena un anno fa con “Oh My God”, il prolificissimo Kevin Morby è pronto a tornare con un altro lavoro in studio, Sundowner, in uscita il 16 Ottobre su Dead Oceans. Dopo Campfire (che trovate qui), Wander e Don’t Underestimate Midwest American Sun (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto della title track. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: