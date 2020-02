Uscito lo scorso anno con Oh My God, il suo nuovo lavoro in studio, il songwriter Kevin Morby passerà anche dall’Italia per il relativo tour a supporto del disco. Un’unica data in programma, nel mese di Luglio a Padova. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

13 LUGLIO @ PARCO DELLA MUSICA, PADOVA

Biglietti da mercoledì 26 Febbraio alle 10.00 su Do It Yourself Ticket