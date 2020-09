Uscito appena un anno fa con “Oh My God”, il prolificissimo Kevin Morby è pronto a tornare con un altro lavoro in studio, Sundowner, in uscita il 16 Ottobre su Dead Oceans. Dopo il primo estratto Campfire (che trovate qui), adesso sono disponibili due nuove anticipazioni, Wander (c’è il videoclip ufficiale) e Don’t Underestimate Midwest American Sun (c’è il lyric video). Eccoli: