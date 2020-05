Khruangbin – So We Won’t Forget

Usciti a inizio anno con “Texas Sun” in collaborazione con Leon Bridges (qui la nostra recensione), i Khruangbin torneranno il 26 Giugno con Mordechai, il loro nuovo album. Dopo il videoclip del primo estratto Time (You And I) (che trovate qui) oggi è arrivato anche quello del secondo So We Don’t Forget. Eccolo: