Khruangbin – Time (You And I) [VIDEO]

Usciti a inizio anno con “Texas Sun” in collaborazione con Leon Bridges (qui la nostra recensione), i Khruangbin torneranno il 26 Giugno con Mordechai, il loro nuovo album. Per anticiparlo hanno diffuso il videoclip del primo estratto Time (You And I), che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 First Class

02 Time (You And I)

03 Connaissais de Face

04 Father Bird, Mother Bird

05 If There Is No Other Question

06 Pelota

07 One To Remember

08 Dearest Alfred

09 So We Won’t Forget

10 Shida