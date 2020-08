A sei anni dal precedente “This Machine Kills Artists” del 2014, il 14 Agosto tornerà Buzz Osborne aka King Buzzo con il suo nuovo lavoro da solista, intitolato Gift Of Sacrifice e in uscita per la solita Ipecac. Dopo Science In Modern America (che trovate qui) e I’m Glad I Could Help Out (che trovate qui), la terza anticipazione dal disco è Delayed Clarity, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: