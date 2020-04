King Buzzo – I’m Glad I Could Help Out

A sei anni dal precedente “This Machine Kills Artists” del 2014, il 14 Agosto (e non più il 15 Maggio come inizialmente previsto) tornerà Buzz Osborne aka King Buzzo con il suo nuovo lavoro da solista, intitolato Gift Of Sacrificie e in uscita per la solita Ipecac. Dopo il primo estratto Science In Modern America (che trovate qui), adesso è la volta del videoclip di I’m Glad I Could Help Out, seconda anticipazione dal disco: