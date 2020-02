King Buzzo – Science In Modern America [AUDIO]

A sei anni dal precedente “This Machine Kills Artists” del 2014, il 15 Maggio tornerà Buzz Osborne aka King Buzzo con il suo nuovo lavoro da solista, intitolato Gift Of Sacrificie e in uscita per la solita Ipecac. Ad accompagnare il deus ex machina dei Melvins in questo disco ci sarà l’amico Trevor Dunn, mentre qui in basso trovate l’ascolto da Spotify e YouTube del primo estratto Science In Modern America e la tracklist dell’album:

01 Mental Vomit

02 Housing, Luxury, Energy

03 I’m Glad I Could Help

04 Delayed Clarity

05 Junkie Jesus

06 Science In Modern America

07 Bird Animal

08 Mock She

09 Acoustic Junkie