Dopo la data dello scorso Ottobre a Milano, gli australiani King Gizzard & The Lizard Wizard torneranno in Italia a Luglio per due date del tour di “Infest The Rats’ Nest”, il loro ultimo album uscito nel 2019. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

23 LUGLIO @ MOJOTIC FESTIVAL, SESTRI LEVANTE (GE)

24 LUGLIO @ ACIELOAPERTO, CESENA

Biglietti disponibili su Ticketmaster e TicketOne dalle ore 11.00 del 21 Febbraio