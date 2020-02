Fermo a “The Ooz” del 2017, Archy Marshall tornerà nelle vesti di King Krule il 21 Febbraio pubblicando Man Alive!, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo (Don’t Let The Dragon) Draag On (che trovate qui). Per anticiparlo adesso è disponibile anche il video di Alone, Omen 3, che trovate qui in basso: