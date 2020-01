King Krule – (Don’t Let The Dragon) Draag On [VIDEO]

King Krule – (Don’t Let The Dragon) Draag On

Fermo a “The Ooz” del 2017, lo scorso Novembre Archy Marshall era già tornato nelle vesti di King Krule condividendo lo short film “Hey World!”, nel quale comparivano quattro nuovi brani in acustico. Oggi scopriamo che quelle tracce faranno parte del suo nuovo lavoro in studio, intitolato Man Alive! e in uscita il 21 Febbraio su XL Recordings. Insieme all’annuncio, Marshall ha diffuso anche la versione ufficiale di uno dei quattro brani, (Don’t Let The Dragon) Draag On, accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco. Contestualmente sono state anche rese note le date del tour a supporto, che per adesso non prevede nessun passaggio in Italia.

01 Cellular

02 Supermarché

03 Stoned Again

04 Comet Face

05 The Dream

06 Perfecto Miserable

07 Alone, Omen 3

08 Slinky

09 Airport Antenatal Airplane

10 (Don’t Let The Dragon) Draag On

11 Theme For The Cross

12 Underclass

13 Energy Fleets

14 Please Complete Thee