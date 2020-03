Koffee al TOdays Festival 2020

In programma i prossimi 28, 29 e 30 Agosto in diverse location a Torino, TOdays Festival ha confermato oggi un altro nome dell’edizione 2020 dopo quelli di Grace Jones, Angel Olsen, Daughter, Nicolas Godin e DIIV: si tratta della ventenne giamaicana Koffee, già vincitrice di un Grammy per il Best Reggae Album nel 2019 grazie al suo EP d’esordio “Rapture”. Koffee sarà protagonista della serata del 29 Agosto, ecco i dettagli dell’appuntamento:

29 AGOSTO @ EX FABBRICA INCET NIGHT MAINSTAGE, TORINO

Biglietti e abbonamenti già disponibili su TicketOne