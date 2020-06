Kurt Cobain: venduta per 6 milioni la chitarra suonata nell’unplugged dei Nirvana

Il mese scorso riportavamo di come fosse stata messa all’asta la leggendaria Martin D-18E del 1959 suonata da Kurt Cobain durante lo storico unplugged registrato a New York per MTV con i Nirvana. Bene, l’asta si è tenuta e nonostante la base di partenza fosse di circa 1 milione di dollari la chitarra è stata aggiudicata per la cifra mostruosa di 6 milioni di dollari, infrangendo così il record per la sei corde più costosa del mondo. La persona che ha sborsato i milioni è Peter Freedman, fondatore di RØDE Microphones.