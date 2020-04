Ritornate discograficamente lo scorso anno con “Scatter The Rats” (qui la nostra recensione), le L7 sarebbero dovute andare in tour a breve e, per lanciare le date, avevano in serbo una sorpresa. Le date sono saltate, ma la sorpresa hanno deciso di diffonderla comunque: si tratta della loro versione di Fake Friends di Joan Jett & The Blackhearts, per la quale hanno ospitato la stessa Joan Jett. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):