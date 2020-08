L7: in arrivo la ristampa per il trentennale di Smell The Magic

Ritornate lo scorso anno dopo vent’anni di silenzio col nuovo album “Scatter The Rats”, le L7 si apprestano adesso a celebrare un anniversario importante: il 18 Settembre, infatti, uscirà per Sub Pop la ristampa di Smell The Magic, il loro secondo album uscito nel 1990. Il disco, che sarà pubblicato così per la prima volta in vinile, è stato interamente rimasterizzato e potete averne un assaggio qui in basso con Shove: