Uscita quest’anno con l’ottimo “Norman Fucking Rockwell!” (qui la nostra recensione), Lana Del Rey ha annunciato che tornerà già il 4 Gennaio con un nuovo lavoro, un album di spoken word i cui proventi andranno per metà in beneficenza. Qui in basso il video Instagram con cui l’artista americana ne ha comunicata l’uscita, mentre vi ricordiamo che Lana Del Rey sarà in Italia a Giugno per una data del suo tour.