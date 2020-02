Ferma all’esordio “Long Way Home” del 2016, l’inglese Låpsley tornerà il 20 Marzo pubblicando per XL Recordings Through Water, il suo secondo lavoro in studio. Per anticiparlo, Holly Lapsley Fletcher ha diffuso oggi il videoclip di Womxn, che trovate qui in basso insieme alla trakclist del disco:

01 Through Water

02 My Love Was Like the Rain

03 First

04 Ligne 3

05 Our Love Is A Garden

06 Leeds Liverpool Canal

07 Sadness Is A Shade Of Blue

08 Womxn

09 Bonfire

10 Speaking Of The End