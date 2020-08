Lo scorso 31 Luglio, in occasione della presentazione della collezione uomo Primavera/Estate 2021 di Louis Vuitton, a Shangai, è stata trasmessa una speciale performance live registrata da Lauryn Hill agli MLH Studio, in New Jersey. Sei i brani eseguiti dalla Hill, Guarding The Gates, Everything Is Everything, Lost Ones, Ex-Factor, Black Rage e Doo Wop. Qui in basso il video dell’esibizione, condiviso adesso in streaming su YouTube: