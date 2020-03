Negli ultimi anni Lauryn Hill è passata spesso dall’Italia e farà ritorno anche quest’estate per un’unica data in cui proporrà i grandi successi della sua carriera, da quelli con i Fugees a quelli da solista del suo meraviglioso “The Miseducation Of Lauryn Hill”. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

29 LUGLIO @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

Biglietti in vendita da Venerdì 6 Marzo alle ore 12:00 su TicketOne