Liam Gallagher – All You’re Dreaming Of

Uscito lo scorso anno con “Why Me? Why Not.” (qui la nostra recensione) e qualche mese fa con il suo “MTV Unplugged” (qui la nostra recensione), Liam Gallagher è tornato oggi con un nuovo brano, All You’re Dreaming Of, un brano “perfetto per questo periodo dell’anno” (parole sue, leggasi: natalizio). Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):