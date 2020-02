Liam Gallagher – Once [VIDEO]

Uscito lo scorso Settembre con “Why Me? Why Not.”, il suo secondo lavoro da solista (qui la nostra recensione), Liam Gallagher ha diffuso oggi il videoclip di Once, uno dei singoli estratti dal disco. Il protagonista è niente poco di meno che Eric Cantona, ex calciatore francese stella del Manchester United (scelta strana, visto che Liam, così come il fratello Noel, è noto per essere tifosissimo dell’altra squadra in città, il Manchester City). Qui in basso trovate il video, mentre vi ricordiamo che Liam sarà tra pochissimo in Italia per due date, salvo poi ritornare anche a Giugno per un altro appuntamento.