Liam Gallagher: una data a Giugno

Uscito lo scorso Settembre con “Why Me? Why Not.”, il suo secondo lavoro da solista (qui la nostra recensione), Liam Gallagher aveva già annunciato che sarebbe ripassato dall’Italia a Febbraio per due date. La notizia di oggi è che il più giovane dei fratelli Gallagher tornerà dalle nostre parti anche a Giugno all’interno del cartellone del Lucca Summer Festival. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

28 GIUGNO @ LUCCA SUMMER FESTIVAL, LUCCA

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 17 Gennaio su TicketOne