A ben cinque anni dal meraviglioso “Blood” del 2015 (qui la nostra recensione), quest’anno tornerà finalmente l’inglese Lianne La Havas con un nuovo lavoro in studio. Il titolo e la data d’uscita ufficiale del disco non ci sono ancora, ma c’è la prima anticipazione, Bittersweet, brano che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il video della sua performance per COLORS):