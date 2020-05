Lianne La Havas – Paper Thin [AUDIO]

A ben cinque anni dal meraviglioso “Blood” del 2015 (qui la nostra recensione), sta per tornare Lianne La Havas con un nuovo lavoro in studio, semplicemente omonimo, in uscita il 17 Luglio su Nonesuch e autoprodotto. Già a Febbraio La Havas ci aveva fatto ascoltare il primo estratto Bittersweet (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi in concomitanza con l’annuncio del disco anche Paper Thin. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco (che presenta anche una cover della Weird Fishes dei Radiohead):

01 Bittersweet

02 Read My Mind

03 Green Papaya

04 Can’t Fight

05 Paper Thin

06 Out of Your Mind (Interlude)

07 Weird Fishes

08 Please Don’t Make Me Cry

09 Seven Times

10 Courage

11 Sour Flower