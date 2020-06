A ben cinque anni dal meraviglioso “Blood” del 2015 (qui la nostra recensione), sta per tornare Lianne La Havas con un nuovo lavoro in studio, semplicemente omonimo, in uscita il 17 Luglio su Nonesuch e autoprodotto. Dopo Bittersweet (che trovate qui), Paper Thin (che trovate qui) e Can’t Fight (che trovate qui), oggi La Havas ha diffuso anche la sua cover della Weird Fishes dei Radiohead, contenuta nel disco. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: