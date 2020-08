Linkin Park: box set per i 20 anni di Hybrid Theory

Il prossimo 24 Ottobre saranno vent’anni esatti dall’uscita di Hybrid Theory, l’ormai storico album d’esordio dei Linkin Park. Per celebrare la ricorrenza, il 9 Ottobre arriverà uno speciale box set che conterrà, oltre ovviamente al disco, una serie di b-side, live, demo e tanto altro materiale sia audio che video (qui in basso trovate già l’ascolto dell’inedito She Couldn’t). Sul sito ufficiale della band trovate tutti i dettagli.