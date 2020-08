Senza considerare la collaborazione con Flume dello scorso anno, gli inglesi London Grammar non davano proprie notizie da “Truth Is A Beautiful Thing”, il loro album del 2017 (qui la nostra recensione). Il silenzio si è interrotto con Baby It’s You, un nuovo brano che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube e che a questo punto potrebbe anche anticipare qualcosa di più “sostanzioso”: