Dopo aver esordito sulla lunga distanza nel 2018 con “Aliso” (qui la nostra recensione), Malena Zavala tornerà il 17 Aprile con il suo secondo lavoro in studio intitolato La Yarará. Per anticiparlo, Zavala aveva già diffuso qualche tempo fa il primo estratto En la Noche (che trovate in fondo alla pagina da Spotify), cui si aggiunge adesso anche il secondo I’m Leaving Home. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: