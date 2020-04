Marilyn Manson: il nuovo album è pronto ed è un capolavoro (parole sue)

Che Marilyn Manson fosse al lavoro sul nuovo album, seguito di “Heaven Upside Down” del 2017, lo sapevamo già. A quanto pare, però, il disco è addirittura finito e pronto per la pubblicazione. A rivelarlo è stato Shooter Jennings (collaboratore di Brian Warner) sul suo profilo Instagram (il posto in questione lo trovate qui in basso) e a conferma è arrivato un commento dello stesso Reverendo che, come Jennings, non c’ha pensato due volte a definire il disco un “masterpiece”, ovvero un capolavoro. Non ci resta che attendere.