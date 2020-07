Marilyn Manson – We Are Chaos [VIDEO]

Già ad Aprile avevamo avuto notizie riguardo il nuovo lavoro in studio di Marilyn Manson, successore di “Heaven Upside Down” del 2017 (qui la nostra recensione). Adesso, dopo giorni di “movimento” social, è arrivato l’annuncio: We Are Chaos, questo il titolo dell’album, uscirà l’11 Settembre su Loma Vista, è prodotto da Scooter Jennings ed è anticipato oggi dal videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Red Black And Blue

02 We Are Chaos

03 Don’t Chase The Dead

04 Paint You With My Love

05 Half-Way & One Step Forward

06 Infinite Darkness

07 Perfume

08 Keep My Head Together

09 Solve Coagula

10 Broken Needle