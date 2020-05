Mark Lanegan: ecco il tributo ai Joy Division

Tra i tanti tributi che ieri, in giro per il mondo, hanno ricordato i quarant’anni dalla scomparsa di Ian Curtis e la conseguente fine di Joy Division, c’è stato anche il grande evento in streaming “Moving Through The Silence”, che ha visto intervenire ed esibirsi svariati artisti. Tra questi Mark Lanegan che, fresco di pubblicazione del nuovo album “Straight Songs Of Sorrow” (qui la nostra recensione), ha eseguito insieme a Cold Cave il classico Isolation. Qui in basso il video della performance: